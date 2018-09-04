На этот раз перед самыми везучими клиентами магазинов брендовой одежды и обуви свои двери откроют горный отель и один из лучших курортов Египта.

Во дворе торгового дома «Изуми» собрались участники розыгрыша от сети магазинов брендовой одежды и обуви. И только около 50 покупателям в этот вечер посчастливилось стать обладателями ценных подарков сети. Это брендовые аксессуары и одежда от «Изуми».

Трое из них неожиданно для себя получили путевки в горный отель «IZUMI TAU», еще одной покупательнице достался главный приз — путевка в солнечный и жаркий Египет.

Елена Юн, победительница: «Я в подобных розыгрышах участвую впервые. Но являюсь постоянным клиентом торговой сети «Изуми». Часто путешествую по миру. Хочу вам сказать, самую лучшую обувь в мире можете найти только в «Изуми». Сегодня выиграла путевку в Египет. Спасибо «Изуми», советую всем одеваться в их магазинах»

Динара Нұрмаханова, победительница: «Я постоянно участвовала в розыгрышах торговой сети «Изуми.» Сегодня впервые удача улыбнулась и мне. Я выиграла гостевой билет в «Изуми-тау». Шикарное место для отдыха. Я очень рада. Спасибо «Изуми»».

Санжар Едил, победитель: «Мы отцу покупали здесь костюм и получили купоны на розыгрыш. Сегодня выиграли гостевой билет в «Изуми тау». Я очень рад. Мы теперь с родителями вместе поедем отдыхать. Хочу выразить огромную благодарность торговой сети «Изуми».

Торговая сеть «Изуми» регулярно, и не только по случаю праздников, радует своих клиентов. Каждый раз организаторы лотерей стараются удивить почитателей своей сети необычными сюрпризами.

Камила Ахмедова, директор торговой сети «Изуми»: «Все лето мы радовали своих клиентов сюрпризами и подарками, путевками в жаркие страны мира. И четвертый месяц подряд «Изуми» продолжает дарит подарки своим покупателям. На этот раз путевка в Египет и гостевые билеты в наш горный отель «Изуми тау». Помимо этого был розыгрыш подарков от наших известных брендов Энрико Маринелли, Джиованни Джентелли, Кардуччи, Симони, Сильвия Тотти».

Торговая сеть «Изуми» перед праздником Новый год планирует провести еще один розыгрыш. Он пройдет в декабре. Спешите принять участие в новой акции, одевайтесь стильно и модно вместе с «Изуми».