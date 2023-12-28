Дизайнеры из Турции в гостях IZUMY

В торговом доме Изуми любители качественной и стильной одежды теперь могут приобрести костюмы всемирно известной фабрики sürücü.

Для заключения договора из Стамбула в Шымкент прилетел глава производства.

Kadir SÜRÜCÜ владелец фабрики костюмов Sürücü:

«В Казахстане я уже второй раз. В Шымкенте впервые — очень красивый город. Наша фабрика находится в Стамбуле, у нас работает 250 сотрудников. Я очень рад, что теперь мы будем сотрудничать с такой сетью магазинов как Изуми».

Торговый дом Изуми на протяжении 20-ти лет сотрудничает с модным и узнаваемым брендом Gauche. Топ-менеджеры на регулярной основе приезжают в Шымкент для обучения персонала и презентаций новых коллекций.

Bulent DEGER, топ-менеджер бренда Gauche

«Я бы хотел рассказать вам о наших трендовых рубашках. Это — мерсеризованные рубашки, они хорошо тянутся как тенниски. Есть Non Iron- их преимущество в том, что они фактически не мнутся, их очень легко гладить. Мы шьем рубашки для более, чем для 30 стран. С Изуми работаем больше 20 лет».

В выборе обуви важно найти идеальное сочетание стиля и комфорта. В торговом доме Изуми представлен широкий модельный ряд эксклюзивной мужской обуви из натуральной кожи знаменитого бренда компания Silvio Totti. Новую коллекцию презентует гость из Стамбула зафАр ялмАз.

Zafаr YILMAZ, владелец фабрики обуви Silvio Totti:

«С Изуми мы сотрудничаем на протяжении 18-ти лет, за это время мы стали одной семьей, а Шымкент — вторым домом. Наша фабрика предлагает качественную и прочную мужскую обувь итальянских брендов, произведенную в Турции. Мы стремимся, чтобы наша обувь была в первую очередь комфортной, поэтому мы сочетаем классику с кэжуал- стилем».

Торговая сеть «Изуми» на протяжении многих лет сотрудничает с известными брендами мужской одежды и обуви. В магазин регулярно приезжают представители компаний для обучения персонала и презентации новых коллекций. Это гарантирует, что жители Шымкента всегда смогут подобрать не только стильную одежду, создающую идеальный внешний образ, но и обеспечивающую комфорт и практичность.

Магазин одежды IZUMY, проспект Байдибек би, 53.