12 сентября в столице Турции – Анкаре прошел казахстанско-турецкий бизнес-форум с участием 200 официальных лиц и деловых кругов двух стран. Делегацию Туркестанской области возглавил заместитель акима области Ербол Тасжуреков.

В рамках встреч с руководителями крупных турецких холдингов и компаний стороны обсудили перспективные направления инвестиционного сотрудничества между странами. В частности, турецким инвесторам были презентованы инвестиционно привлекательные сферы Туркестанской области: возможности дальнейшего расширения и развития таких отраслей как легкая промышленность, АПК, туризм.

Так, турецкий холдинг с 30-летней успешной историей «DAL Holding Investment Company» планирует инвестировать 500 млн. долларов США в строительство теплицы площадью 200 га в Туркестанской области. В рамках проекта на этой территории также будет построено холодильное овощное хранилище, с обеспечением упаковочными материалами. Будет создано более 1000 рабочих мест.

Другая турецкая компания «Dilmen Dekorasyon inş. Taah. Tic. Ltd Şti» планирует построить в Туркестанской области фабрику по производству мебели. Объем инвестиции составит более 5 млн. долларов США. Реализация проекта начнется в 2019 году, и в результате появится более 130 рабочих мест.

Также, в сфере развития альтернативных и возобновляемых источников энергии сразу две турецкие компании: «Çalık Enerji» и «Zorlu Holding – Zorlu Enerji» выразили готовность инвестировать в строительство солнечных электростанций мощностями 50 МВт на территории области на общую сумму 120 млн. долларов США. Туркестанская область славится большим количеством солнечных дней в году, поэтому является перспективным регионом для развития ВИЭ.

По итогам деловых переговоров между акиматом Туркестанской области и крупными турецкими компаниями было заключено 4 меморандума на общую сумму инвестиции 625 млн. долларов США. Стороны рассчитывают, что меморандумы станут важным механизмом повышения конкурентоспособности бизнеса в Республике Казахстан и Турецкой Республике, создаст основу для развития тесных коммерческих связей и увеличения объема двусторонних инвестиций и трансферта технологий.