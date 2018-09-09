Для обоих это был второй брак, у женщины двое детей от первого брака и один от убийцы, все трое остались сиротами.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента начался процесс, по делу бывшего сотрудника прокуратуры Южно-Казахстанской области, передаёт bnews.kz.

«Ему предъявлено обвинение по статье УК РК «Убийство из хулиганских побуждений». Уголовное дело рассматривает и.о. председателя специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент Абинур Карабаев», — отмечает издание.

Напомним, преподавателя убили на глазах у студентов в университете Шымкента. Трагедия произошла 11 мая в ЮКГУ имени Мухтара Ауезова. Перед тем, как нанести женщине ножевые ранения, мужчина вступил в словесную перепалку с преподавательницей факультета экономики на повышенных тонах. В результате ссоры, он набросился на собеседницу и нанёс несколько ударов ножом в область груди.

Позже стало известно, что подозреваемый — бывший муж скончавшегося педагога, экс-прокурора районной прокуратуры ЮКО. В день трагедии женщина отмечала свой 31 день рождения. Он был на 10 лет старше своей жены и имел второй брак.