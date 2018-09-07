В Шымкенте полицейскими в ходе рейдового мероприятия на улицах Айбергенова и Жангельдина были задержаны несовершеннолетние нарушители, захмелевшие граждане, арендаторы посуточных квартир и жрицы любви.

Ердаулет Ниязов, заместитель руководителя Аль-Фарабиского ОП г. Шымкента:

«Из-за многочисленных жалоб жителей города на арендаторов посуточных квартир, сотрудниками Аль-Фарабийского РОВД проводилось это рейдовое мероприятие. Причина многих жалоб — участившиеся случаи приставания к прохожим в общественном месте».

Задержанные несовершеннолетние дождались, когда за ними придут родители, и после проведения разъяснительной беседы были отправлены по домам. Пьяных доставили в вытрезвитель. Безнаказанными не остались и арендаторы посуточных квартир. Ну, а ночных бабочек отправили в приемник-распределитель.

К слову, среди задержанных девушек, предоставляющих услуги особого рода были как гражданки Казахстана, так и жительницы соседнего Узбекистана. После проверки регистрации правонарушительниц соседнего государства, возможно, выдворят из страны.