В двух селах Толебийского района идет строительство водопроводов.

Качественной питьевой водой будут обеспечены два села района: Тағайна, где всю жизнь аульчане получают воду из артезианских колодцев, и село Зағамбар Бірінші Мамырского сельского округа. Водопроводные сети в селе Зағамбар были построены ещё в бытность Советского Союза. За годы эксплуатации они практически стопроцентно изношены.

Строительство водопровода в селе Зағамбар началось в апреле, в селе Тағайна мае.

Новый водопровод обеспечит более шести тысяч сельчан водой хорошего качества, которая появится в домах жителей уже к концу этого года.

Здесь же осуществляется строительство двух резервуаров-накопителей воды емкостью 300 кубометров и двух резервуаров-накопителей воды емкостью 150 кубометров. Вода в села будут подаваться со скважин, расположенных рядом с населенными пунктами.

Протяженность подводящихся водопроводов в два села составит – 78,327 км.

Финансирует строительство республиканский бюджет.

Подрядчик строительного участка в селе Тағайна — ТОО «Star-Stroi», а в селе Зағамбар — ТОО «Монолит-Дизайн-2030».