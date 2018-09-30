В КГД министерства финансов Казахстана опровергли информацию о запрете на банковские счета из-за неуплаты налогов, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что после 1 октября граждане, не уплатившие налоги, якобы не смогут воспользоваться банковскими услугами.

В комитете госдоходов опровергли эту информацию.

В КГД напомнили, что с 1 октября текущего года истекает срок уплаты физлицами налога на имущество и земельного налога по обязательствам за 2017 год.

В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок, у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что с 1 июля 2018 года банки в соответствии с нормой Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» обязаны отказать в открытии банковского счета юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, имеющим налоговую задолженность по социальным платежам.

«Однако, эта норма не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе», — пояснили комитет.

То есть, если банковский счет открывается физлицом на эти цели, то банк не имеет никакого права отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

«Запрет на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрен», -подчеркнули в ведомстве.