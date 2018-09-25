Сегодня на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрен ход реализации Программы развития регионов до 2020 года и одобрены подходы по переформатированию действующей правительственной программы в Государственную с актуализацией ее задач и целевых индикаторов.

Программа развития регионов до 2020 г. была принята в 2014 г. в целях оптимизации действовавших отраслевых программ. Так, были интегрированы положения программ «Развитие регионов», «Развитие моногородов», «Ақбұлақ», «Модернизация ЖКХ», «Доступное жилье – 2020», а также проект программы развития малых городов. Цель Программы — создание условий для развития социально-экономического потенциала регионов через формирование рациональной территориальной организации страны, стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста. В рамках Программы в приоритетном порядке решались вопросы повышения качества жизни населения независимо от места их проживания путем развития инфраструктуры жизнеобеспечения, а также создания условий на стимулирование концентрации населения и капитала в центрах экономического роста.

Программой развития регионов определено решение четырех задач:

инвестиционные приоритеты для каждого макрорегиона,

совершенствование территориального развития страны,

модернизация инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства,

эффективное и рациональное обеспечение населения питьевой водой и услугами водоотведения.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что все целевые индикаторы Программы выполняются.

«По итогам 2017 г. общая численность населения четырех агломераций увеличилась на 460,1 тыс. человек по сравнению с 2015 г. и составила 6,6 млн человек при прогнозе в рамках Программы 6,2 млн человек. Наблюдается опережающий рост численности населения агломераций и в текущем году», — сообщил Т. Сулейменов.

По второму индикатору — объем инвестиций в основной капитал на душу населения, по данным МНЭ РК, выполнены плановые значения, которые корректировались ежегодно в зависимости от объема выделенных средств. По третьем индикатору — доля модернизированных сетей тепло-, электро- и газоснабжения в 2015 г. в среднем по республике составила 4%, в 2016 — 2,1%, в 2017 — 2,8%. В 2017 г. модернизировано и построено сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения протяженностью 11 581,0 км.

Четвертый индикатор — доступ к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В прошлом году доступ к централизованному водоснабжению в городах составил 93,8% (при плане 90%), что больше на 6,8% значения 2015 г. В селах — 57,4%, что больше на 3,5% значения 2015 г. Вместе с тем, фактическое обеспечение сельского населения централизованным водоснабжением по итогам 2017 г. составляет 80,7%. Доступ к централизованному водоотведению, в свою очередь, в городах составил 88%, что больше на 6% значения 2015 г., в селах — 11,5%, что больше на 0,5% значения 2015 г.

«Проводится работа по снижению доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта. Так, по итогам 2017 г. данный показатель снижен в среднем по республике на 2% по сравнению с 2015 г. составил 25%. На основе данных МИО в результате реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения коэффициент аварийности на городских сетях водоснабжения снизился до 0,35, водоотведения – до 0,16. Доля нормативно очищенных сточных вод в городах в среднем по республике составляет 91,1%, что больше на 10,1% значения 2015 г.», — доложил министр национальной экономики.

Касательно переформатирования действующей правительственной Программы развития регионов до 2020 г. в Государственную, Т. Сулейменов доложил, что актуализированы задачи, целевые индикаторы, показатели результатов и мероприятия Программы.

«В Послании “Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции” Главой государства поставлена задача по внесению в Программу развития регионов до 2020 года изменений и дополнений, предусматривающих ежегодное выделение не менее 100 млрд тг из всех источников для обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой. Исходя из положений утвержденного в текущем году Указом Главы государства Стратегического плана развития РК до 2025 г. целью Госпрограммы определено повышение конкурентоспособности регионов через управляемую урбанизацию и улучшение качества жизни населения», — сказал министр национальной экономики.

В рамках актуализированной Госпрограммы предлагается решить в разрезе направлений такие задачи как развитие функциональных городских районов, территорий и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.

«Будет продолжена работа по дальнейшему обеспечению населения централизованным водоснабжением в городах и селах. Так, по итогам 2019 г. обеспеченность централизованным водоснабжением в городах составит 97%, в селах – 62%. В рамках поручения Главы государства в проекте Госпрограммы расходы на развитие систем сельского водоснабжения доведены до 100 млрд тг. Также усилен механизм развития систем водоснабжения с переходом на рациональные и эффективные пути водообеспечения населения. Будут продолжены работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — резюмировал Т. Сулейменов.