На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал поручение по модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает Zakon.kz.

«Никаких препятствий по дорожному строительству нет.

Деньги выделяются, началось строительство дорог в областях. Все направления госпрограммы «Нурлы жол» исполняются. Освоение средств идет согласно плану финансирования. Единственное, что нас беспокоит, это инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства и модернизация», — сказал он. Как добавил глава кабмина, несмотря на то, что наблюдается снижение износа сетей в сфере ЖКХ, но остаются вопросы к эффективному использованию выделенных средств.

«Однако, по этой проблеме, в связи с поручением Главы государства, которое он дал на заседании Совбеза, это вопросы финансирования, использования выделенных денег, эти деньги должны быть использованы только на модернизацию сетей. Поэтому уважаемые коллеги, хочу попросить вас взять все это на строгий контроль», — обратился Сагинтаев к министрам и акимам. Как рассказал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, в сфере модернизации систем сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях снижения нагрузки на бюджет реализуются механизмы бюджетного кредитования и субсидирования.

«За период 2015-2018 годы для реализации 404 проекта было выделено 230,1 млрд тенге, из них субъектами естественных монополий освоено 195,5 млрд тенге. Планируется построить и реконструировать 3 478,6 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 29 котельных и 95 единиц других объектов.

В целом за период реализации госпрограммы с 2015 по 2018 годы построено и реконструировано 2 982 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 24 котельных, 71 единиц других объектов», — сообщил он.

По его словам, в результате принятых мер износ сетей с 2015 года снизился с 67% до 60%. «На 2018 год предусмотрено 35,1 млрд тенге, из них 34,3 млрд тенге — бюджетное кредитование, 0,8 млрд тенге — бюджетное субсидирование. На 1 ноября 2018 года акиматами в рамках кредитования освоено 31,7 млрд тенге или 92%, субъектами естественных монополий — 12 млрд тенге или 35% от выделенных средств. Период освоения средств — 2 года. Построено и реконструировано 118,4 км сетей.

Всего за период 2018 -2019 годы планируется построить и реконструировать порядка 290,6 км», — заключил глава ведомства.