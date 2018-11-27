Отключение аналогового эфирного вещания и переход на цифровое телевидение произошло в г.Шымкенте.

Сегодня, 27 ноября 2018 года в г.Шымкенте состоится отключение аналогового

телевещания. Жителям города будет доступно до 30 телеканалов, а в

населенных пунктах ниже областного центра до 15 телеканалов с

отличным качеством картинки и звука взамен 4х.

В населенных пунктах области будут доступны следующие телеканалы:

«Qazaqstan», «Хабар», «24 Хабар», «ВALAPAN», «Qazsport», «Kazakh TV»,

«Первый канал Евразия», «Астана», «КТК», «МИР», «НТК», «7 канал», «31

канал», «СТВ», «Алматы». А в Шымкенте и близлежащих к нему городах

доступны еще и телеканалы: «ОҢ-ТВ», «МuzLife» «Gakku TV», «Асыл

Арна» ON`TU`STIK, «Новое ТВ» «Твое ТВ», «МuzZone», «Айгак ТВ», «Еlnur TV», «Отырар ТВ», «NAR TV», «Агро ТВ», «ТVК», «ТДК-42».

Всего 30 телеканалов. Подключиться можно с помощью обычной домашней

антенны, если ваш телевизор поддерживает формат DVB-T2. А в

случае, если ваш телевизор не поддерживает необходимый формат, то

подключиться к ЦЭТВ можно при помощи приемника цифрового сигнала. С

целью оснащения жителей региона необходимым количеством цифровых

приемников и недопущения дефицита среди населения, в области

организованы специальные точки продаж приемников DVB-T2, средняя цена которых варьирует от 3500 до 10 000 тенте. Для информирования жителей

области была проведена большая работа. В центрах обслуживания населения

ротировались видеоролики, на улицах городов были размещены

информационные билборды.

Для перехода на цифровое вещание, в области построено и модернизировано

79 радиотелевизионных станций с включением 79 цифровых передатчиков.

Охвачено цифровым эфирным вещанием 857 населенных пунктов, в которых

проживают 2,4 млн. человек, то есть 99% населения области.

Отметим, что в области имеется 20 населенных пунктов, 1413 домохозяйств,

неохваченных цифровым эфирным вещанием. С целью предоставления

качественного телевизионного сигнала, указанные населенные пункты

полностью подключены к национальному спутниковому телевещанию ОТАU ТV.

Также добавим, что совместно с городскими и районными акиматами 27509

семей, получающих адресную социальную помощь, до конца 2018 года будут

подключены к услуге ОТАU ТV, либо обеспечены приемниками цифрового сигнала.