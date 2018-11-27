Отключение аналогового эфирного вещания и переход на цифровое телевидение произошло в г.Шымкенте.
Сегодня, 27 ноября 2018 года в г.Шымкенте состоится отключение аналогового
телевещания. Жителям города будет доступно до 30 телеканалов, а в
населенных пунктах ниже областного центра до 15 телеканалов с
отличным качеством картинки и звука взамен 4х.
В населенных пунктах области будут доступны следующие телеканалы:
«Qazaqstan», «Хабар», «24 Хабар», «ВALAPAN», «Qazsport», «Kazakh TV»,
«Первый канал Евразия», «Астана», «КТК», «МИР», «НТК», «7 канал», «31
канал», «СТВ», «Алматы». А в Шымкенте и близлежащих к нему городах
доступны еще и телеканалы: «ОҢ-ТВ», «МuzLife» «Gakku TV», «Асыл
Арна» ON`TU`STIK, «Новое ТВ» «Твое ТВ», «МuzZone», «Айгак ТВ», «Еlnur TV», «Отырар ТВ», «NAR TV», «Агро ТВ», «ТVК», «ТДК-42».
Всего 30 телеканалов. Подключиться можно с помощью обычной домашней
антенны, если ваш телевизор поддерживает формат DVB-T2. А в
случае, если ваш телевизор не поддерживает необходимый формат, то
подключиться к ЦЭТВ можно при помощи приемника цифрового сигнала. С
целью оснащения жителей региона необходимым количеством цифровых
приемников и недопущения дефицита среди населения, в области
организованы специальные точки продаж приемников DVB-T2, средняя цена которых варьирует от 3500 до 10 000 тенте. Для информирования жителей
области была проведена большая работа. В центрах обслуживания населения
ротировались видеоролики, на улицах городов были размещены
информационные билборды.
Для перехода на цифровое вещание, в области построено и модернизировано
79 радиотелевизионных станций с включением 79 цифровых передатчиков.
Охвачено цифровым эфирным вещанием 857 населенных пунктов, в которых
проживают 2,4 млн. человек, то есть 99% населения области.
Отметим, что в области имеется 20 населенных пунктов, 1413 домохозяйств,
неохваченных цифровым эфирным вещанием. С целью предоставления
качественного телевизионного сигнала, указанные населенные пункты
полностью подключены к национальному спутниковому телевещанию ОТАU ТV.
Также добавим, что совместно с городскими и районными акиматами 27509
семей, получающих адресную социальную помощь, до конца 2018 года будут
подключены к услуге ОТАU ТV, либо обеспечены приемниками цифрового сигнала.