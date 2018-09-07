Отделение скорой медицинской помощи управления здравоохранения Карагандинской области закрыли в поселке Кушокы Бухаржырауского района по причине малочисленности населения, передает Liter.kz.

Численность сельчан составляет 4 тыс 400 человек, что считается недостаточной нагрузкой для содержания станции скорой помощи. По стандартам, служба неотложки может дислоцироваться только в том населенном пункте, где живут минимум 10 тыс человек.

Сейчас у сельчан один выход в случае недуга – заниматься самолечением, пить лекарства и варить настои.

Ранее станцию скорой помощи добровольно содержала корпорация «Казахмыс» в рамках меморандума. С этого года финансирование прекратилось. В управлении здравоохранения сообщили, что сельчане нагнетают ситуацию.

«Ни один вызов жителя села не остается без внимания. Из районного центра по вызову сельчан прибывает дежурный врач», − сообщили в обздраве.

Основная масса сельчан – люди преклонного возраста.