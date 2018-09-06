5 сентября в Шымкенте по проспекту Республики рядом с домом № 10 произошла поножовщина.

Отношения между собой выясняли 47-летний и 31-летний мужчины. Очевидцами сначала словесной перепалки, а после уже и применения холодного оружия стали жильцы многоэтажки. Именно они вызвали полицию и бригаду скорой помощи, когда увидели, что дело приняло серьезный оборот: мужчина, что помоложе, выхватил нож и нанес своему оппоненту несколько ударов ножом.

Пострадавший был доставлен в БСМП, где ему была сделана операция. Розыск подозреваемого в совершении преступления ведется. Вещественное доказательство — нож — изъято.

По словам очевидцев, ссора между мужчинами была не случайной, накануне они уже выясняли отношения.

Ернар Балабеков