В Шымкенте из-за строительства 3 объездных дорог будут сносить дома

Принятый проект генерального плана Шымкента сейчас проходит экспертизу. Согласно главному документу, в мегаполисе начнется строительство трех объездных дорог-развилок.

Сейчас идет разъяснительная работа среди населения по изъятию земельных участков для государственных нужд. Разработан и план развития мегаполиса до 2035 года

Пересматривать проект застройки города, будут согласно Генеральному плану Шымкента. Его выносили на общественное обсуждение. Горожане смогли выразить свое мнение. Если главный документ успешно пройдет экспертизу, то до конца мая Генплан направят на утверждение в Правительство.

Нурбол Жунисбеков, врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«При разработке генерального плана мы учли, что город будет расти и нам необходимо улучшить логистку. В связи с этим, в Шымкенте запланировано строительство трёх объездных дорог-развилок. Первая — от улицы Аргынбекова до Жибек жолы, и далее в сторону микрорайона «Сауран». Сейчас ведется разъяснительная работа среди жителей домов, попадающих в зону строительных работ».

По словам ответственных, к оценке домов, которые пойдут под снос, будут привлечены независимые оценщики. Обещают, что компенсация, которую получат владельцы имущества, будет соответствовать рыночной стоимости.

Нурбол Жунисбеков, врио руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкента:

«В ходе разъяснительной работы, около 60-ти процентов собственников, согласны с оценкой домов. Около 30 процентов — не согласны, считают что они вложили в строительство много средств, а потому оценивают свои дома дорого. Они могут обратиться в суд. Еще раз повторюсь, значимость объездных дорог для мегаполиса высока».

За последний год, земельные участки, предусмотренные для строительства 17-ти важных объектов, полностью возвращены для государственных нужд. 1 442 земельных участка подлежат принудительному отчуждению.

Шынар Оразова