Ряд важных решений приняли сегодня народные избранники в ходе внеочередной тридцать седьмой сессии маслихата города Шымкента шестого созыва.

Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений и дополнений в бюджет города на 2018-2020 годы.

Утвердили депутаты и составы сразу нескольких комиссий при акимате города:

— земельной комиссии;

— межведомственной комиссии по вопросам противодействия коррупции;

— межведомственной комиссии по профилактике правонарушений;

— антитеррористической комиссии;

— межведомственной комиссии по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми;

— межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того в Шымкенте при городском акимате создана Межведомственная комиссия по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом и торговлей людьми. Возглавил работу комиссии первый заместитель акима г. Шымкента Кайрат Нуртай, заместителем председателя назначен первый зампредседателя руководителя УВД г. Шымкента. Секретарь комиссии — Аслан Ордабаев, чрезвычайный представитель управления по борьбе с уголовными преступлениями УВД г. Шымкента.

В состав комиссии помимо руководителей целого ряда управлений города вошли акимы районов и директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана сезим» Хадиша Абдышева.