Зоопарк Шымкента просит горожан помочь в сборе желудей. Акцию помощи в заготовке в зоопарке проводят ежегодно. И зачастую на призыв откликается невероятное количество людей.

Многие обитатели зоопарка с удовольствием поедают желуди. Для них это калорийный корм. В связи с этим, сотрудники зоопарка просят помощи у детей и их родителей в заготовке корма для животных на зиму.⠀

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За 10 кг сухих и чистых желудей сотрудники обещают один бесплатный билет на посещение зоопарка.⠀

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Желуди будут приниматься с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 до 20 октября