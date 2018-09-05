В Шымкенте из организма беременной женщины извлекли более 50 камней. Неизвестно, как она сумела накопить в себе столько минералов. Женщину в тяжелом состоянии привезли в больницу. В результате своевременно сделанной операции роженица и ребенок спасены, передает ИА «NewTimes.kz».

Феруза Кулабдуллаева уже пришла в себя и встретилась с родственниками. Все поздравляют ее с пополнением в семействе. Второго ребенка она родила через 12 лет. Как только наступила долгожданная беременность, здоровье ее начало ухудшаться.

«Из-за камней много раз вызывали скорую помощь. Но я ждала появления второго ребенка целых 12 лет и поэтому решила потерпеть», — говорит женщина.

Все мечты 34-летней Ферузы были связаны с рождением ребенка. Но ухудшавшееся здоровье то и дело давало о себе знать. На последнем месяце беременности она уже не вставала с постели.

Когда она прибыла в больницу, медики выяснили, что в ее организме есть камни. Срочно сделали операцию. Сначала они с помощью кесарева сечения извлекли ребенка. После чего из желчного пузыря извлекли камни. Когда подсчитали их количество, то схватились за голову. Их было более 50 штук. По словам врачей, если бы они опоздали, то не только ребенка, а даже мать спасти не смогли бы.

«Сначала нужно было сделать кесарево сечение и извлечь новорожденного, затем сделать операцию — открыть желчные протоки и обеспечить проход желчи. После того как приняли решение, сообщили об этом больной и ее родственникам. В итоге провели двойную операцию», — вспоминает заместитель главного врача городской больницы скорой помощи Талгат Шауенов.

По словам врача, к моменту поступления в больницу организм женщины был отравлен, а кожа приобрела желтый оттенок из-за того, что желчный пузырь и протоки были заполнены камнями.

«Я больше всего боялась потерять ребенка. Слава Богу, нормально родила. Спасибо докторам! Они спасли и меня, и моего сына», — говорит молодая мать Феруза Кулабдуллаева.

Новорожденного мальчика назвали Билял. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. А родственники выражают безмерную благодарность врачам.