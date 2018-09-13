В городе Туркестан группа грабителей напала на водителя притормозившего «БМВ». Они вышвырнули его из авто, отобрали ключи зажигания и угнали машину, сообщает Timeskz.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Пострадавший обратился в управление внутренних дел города. Начались поиски похитителей и украденной иномарки. Ориентировки разослали по всей Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Енбекшинского РОВД г. Шымкента задержали одного из подозреваемых в туркестанском ограблении. У задержанного, как выяснилось, ранее судимого, изъяли похищенное авто, которое позже вернули законному владельцу. А при обыске у похитителя обнаружили два травматических пистолета.

— По данным фактам проводится досудебное расследование по статьям УК РК «Грабеж» и «Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия». Ведется розыск остальных участников дерзкого грабежа в новом областном центре, -прокомментировали в полицейском ведомстве.

Дана Акжолова