В убийстве журналистки из Астаны Ирины Бекетаевой подозревается ее гражданский супруг.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел Казахстана, трагическое событие произошло в ночь на 25 сентября, передает ca-news.

«Убийство журналистки Ирины Бекетовой на почве ревности совершил сожитель Анатолий Гусейнов, уроженец Астаны, 1984 года рождения, когда встретил ее с мужчиной в подъезде. Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако уходя, услышал, что он ее бьет. Когда обратно поднялся, то увидел ее лежащую без сознания и вызвал скорую. В это время Гусейнов убежал в неизвестном направлении», — рассказали в МВД.

Отмечается, что Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли, имеют двоих совместных детей.

На задержание преступника ориентирован весь личный состав Департамента внутренних дел города.