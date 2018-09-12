Верхний рынок Шымкента преобразится. И станет настоящей торговой площадью из сказок тысячи и одной ночи. Правда, чтобы это произошло, необходимо, чтобы приняли проект реконструкции. О том, как на одной площадке уживутся древность и современность сообщает корреспондент Otyrar.kz.

Верхний рынок Шымкента ждет эпоха больших перемен. А начнутся они уже перед входом на рынок. На месте бывших лотков здесь планируется построить сквер. Называются самые короткие сроки на реализацию проекта.

Габит Мауленкулов, аким Аль-Фарабийского района: «По поручению акима города на том месте, где располагались незаконные торговые лотки, будет возведен сквер по примеру Арбата. Это такая зеленая зона, куда можно будет прийти, посидеть на скамейках в тени деревьев, прогуляться по аллеям. С другой стороны от аллеи Шамши Калдаякова на Верхний рынок ведет лестница. Сейчас она приватизирована. Ведутся работы по возвращению ее в коммунальную собственность».

Преобразится не только вход на рынок. Но и сам базар. По словам акима района, если утвердят эскиз, то должен получиться рынок, равных которому нет нигде в Средней Азии.

«Основная концепция – преобразить Верхний в Восточный рынок с широкими торговыми аллеями и рядами. Такими, чтобы люди могли спокойно ходить между рядами. Предусмотрены и мото- и автокары, на которых можно будет передвигаться по рынку, — живописует перспективы Габит Мауленкулов.

По проекту каждого посетителя будут считывать интеллектуальные камеры Ноу-хау будет немало. Но все эти радужные проекты окажутся пустым звуком, если полиция не приступит к выполнению своих прямых обязанностей и не решит окончательно вопрос со стихийной торговлей, которая, не смотря на все запреты, на улице Толе би процветает с прежней силой.