Их наказали за торговлю в неустановленных местах.

15 июля участковые инспекторы полиции провели профилактическое мероприятие на территории Центрального Верхнего рынка, расположенном по улице Толе би.

В ходе рейда было выявлено 12 граждан, торгующих в неустановленных местах. Шесть из них были предупреждены, а на остальных был наложен административный штраф за повторное совершение данного нарушения.

В соответствии со статьей 204 Кодекса РК об административных правонарушениях торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере 5 МРП. А повторное совершение данного правонарушения в течение года влечет штраф в размере 10 МРП.