Акмолинские полицейские привлекли к ответственности водителя автобуса, перевозившего пассажира в багажном отсеке. Мужчине грозит штраф до 15 МРП, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДВД.

Нарушение было выявлено 16 сентября подразделениями батальона дорожно-патрульной службы на стационарном посту заградительной системы «Рубеж — Бурабай».

Сотрудниками полиции, осуществляющими надзор за дорожным движением, около 10 часов утра был остановлен автобус марки «Kaessbohrer», за рулем пассажирского транспорта находился 28-летний житель села Жибек-Жолы Сарыагашского района Туркестанской области.

В ходе дальнейшей проверки документов и осмотра транспортного средства, в багажном отсеке стражи порядка обнаружили незаконно оборудованное спальное место, в котором находился пассажир.

В отношении водителя составлен административный протокол по части 7 статьи 590 КоАП РК (нарушение правил эксплуатации транспортных средств).

Согласно санкции статьи, за управление транспортом, переоборудованным без соответствующего разрешения, мужчине грозит штраф в размере 15 месячных расчетных показателей.