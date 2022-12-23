В Шымкенте школьным автобусом управлял мужчина без прав

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Анастасия Новикова
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Мужчина без водительских прав перевозил школьников в Шымкенте. Нарушитель был выявлен 20-го декабря на территории города во время рейда, с помощью системы «Коргау-Опасный водитель».

На одной из улиц города водителя остановили и проверили документы. Как оказалось, мужчина был лишен водительских прав на 7 лет по решению суда за вождение авто в нетрезвом виде. Тем не менее, в одной из частных школ города, он занимался развозом школьников.

«Собранные документы направили в суд по статье «Управление транспортным средством водителем, утратившим право управления транспортным средством». По решению суда водитель был оштрафован на 50 МРП. Освобожден от административного ареста с учетом того, что является инвалидом II группы»,- рассказали в департаменте полиции Шымкента.

Ранее в Шымкенте был задержан водитель развозки хлеба, уснувший за рулем. При проверке также оказалось, что он был лишен водительских прав, но это не помешало ему разъезжать по городу.

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