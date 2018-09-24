На заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ерболата Досаева обсудили вопросы развития целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом сообщает сайт Министерства по инвестициям и развитию РК.

В работе МВК приняли участие представители заинтересованных государственных органов, НПП «Атамекен», Ассоциации упаковщиков Казахстана и другие представители целлюлозно-бумажной промышленности.

Одним из главных вопросов встречи стал запрет на вывоз макулатуры из Казахстана. На заседании было отмечено, что Казахстан не «лесная» страна, поэтому сегодня предприятия картонно-бумажной промышленности в стране в качестве сырья используют регенерируемую бумагу, картон и макулатуру. В связи с этим для казахстанского рынка невыгодно, чтобы появился бумажный дефицит.

Как отмечает пресс-служба МИР РК, в 2016 году на полгода вводился запрет на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и отходов. После этого объем производства в натуральном выражении вырос в 1,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 141,2 тысячи тонн. В стоимостном выражении объем увеличился на 33,5% до 47,2 млрд тенге. В связи с этим налоговые поступления отрасли в период запрета на вывоз макулатуры поднялись на 55%. К тому же на рынке появилось более 100 новых рабочих мест.

Эффект от запрета сказался на производстве бумажной продукции и в прошлом году. Тогда объем производства по сравнению с 2015 годом поднялись на 44,6 тысячи тонн до 136,1 тысячи тонн. Общая сумма продукции превысила 53 млрд тенге.