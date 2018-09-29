Сегодня многим из нас представляется, что сбор макулатуры – это не более, чем пережиток того самого советского прошлого, как пионерский галстук или автоматы, разливающие газировку. А знаете, как все ошибаются. Именно сегодня сбор, прием макулатуры, металлолома, баклажек, стекла и бутылок – вид деятельности с весьма жесткой конкурентной средой.

Время, когда вторсырье просто выбрасывалось на городские свалки безвозвратно прошло. Сейчас идет настоящая битва за право быть на этом рынке вторичного приема и переработки. И, поверьте, за право стать сборщиком макулатуры на обычном шымкентском рынке разворачиваются нешуточные баталии.

К черту всякую халтуру – собирай макулатуру

Этот лозунг из далекого советского прошлого как нельзя актуален и сегодня. Но, чтобы понять весь глубокий смысл фразы, вернемся в далекое прошлое. Целые поколения красногалстучных школьников прекрасно помнят о том, что общественно полезный труд в СССР прививался со школьной скамьи. И сборы макулатуры и металлолома были частью жизни школьников во внеучебное время. Помню, как несколько раз в год во дворе нашей школы № 9, носившей тогда имя Сергея Мироновича Кирова в определенные дни вырастала огромная куча макулатуры. Один из таких сборов, как правило, проводился незадолго до Дня пионерии. Отмечался этот светлый праздник 19 мая. В этот день и подводили итоги по сборам. О материальной составляющей тогда никто и не помышлял. Наградой для самых активных были грамоты и аплодисменты, которыми победителей награждали на общешкольной линейке. Классы соревновались друг с другом. А жители многоэтажных домов, открывая дверь очередным пионерам разводили руками, мол, нет уже газет, все забрали.

Сбор макулатуры – это неотъемлемая часть советской эпохи. Только пионеры занимались этими сборами за грамоту, а в пунктах приема за килограмм бумаги давали две копейки.

Такая агитка, как «60 кг макулатуры спасает целое дерево!!!», была призвана пробудить в нас экологическую составляющую воспитательного процесса. Но в какой-то момент собирать макулатуру стало проблематичнее. А все из-за того, что в самой читающей стране на сданные подшивки от газет и журналов можно было получить талоны на дефицитные книги. Помню, как с утра пораньше родители отправлялись на площадь Ленина и простаивали в очереди, чтобы в очередной раз получить право купить сборник сочинений того или иного автора, но мне почему-то запомнилось, что, благодаря сданной бумаге, на книжных полках у нас появился четырехтомный словарь Даля и словарь русского языка в четырех томах Ивановой.

Конечно, была в СССР категория людей, которые заполняли полки стеллажей и стенок собраниями сочинений для демонстрации своего положения в обществе. Но в большинстве книги читали, давали почитать, а иногда теряли, потому что их просто зачитывали, они переходили из рук в руки и их след безвозвратно терялся. Трагедия! Скажу вам. К слову сказать, не все подписные издания сдавались книгочтеями. В ход шли разве что подшивки газет, да специализированные журналы. Никто не подумал бы тогда расстаться с «Крокодилом», «Наукой и жизнью», «Юностью», «Октябрем», «Миром» или литературкой. Сегодня? Об этом ниже.

Макулатура – часть структуры

Сегодня сбор макулатуры основательно завязан на материальной составляющей. Цена за килограмм постоянно растет. Растет и число фирм, предприятий, которые занимаются сбором и переработкой макулатуры. В Шымкенте таких несколько десятков. Есть крупные, которые не только принимают бумагу, но и перерабатывают, к примеру, делают из нее туалетную бумагу, гофрокартон, ячейки для упаковок яиц. Естественно, что возможности у крупных приемщиков больше. Они и платят за сданный килограмм больше и имеют транспорт и выходы на оптовых поставщиков ненужной бумаги – крупные офисы, торговые центры, базары и магазины. Не поверите, но у всех крупных торговых точек Шымкента есть постоянные приемщики бумаги и картона.

Как рассказал один из директоров предприятия по сбору макулатуры (в силу большой конкуренции попросил его не называть), «в Туркестанской области настоящий макулатурный бум. Еще совсем недавно сборщиков бумаги, которые были готовы платить за вторсырье, можно было найти разве что по объявлениям, которые публикуются в специализированной газете.

Они приезжали на легковушке, доставали весы, подсчитывали сданные килограммы, рассчитывались и уезжали. Но кардинально все изменилось лет пять-шесть назад. На рынке появились предприятия, которые работали уже масштабно. Выросла и стоимость килограмма макулатуры. Но и здесь есть нюансы. Самой дорогой при приемке считается в Шымкенте офисная бумага формата А4. Тут можно рассчитывать на то, что за кг вам дают 45 тенге. Книги, картонные коробки идут дешевле от 20 до 35 тенге. Принимают макулатуру и у населения. Но, что примечательно, последнее время на улицах города ночью курсируют машины, которые планомерно объезжают все мусорные площадки и собирают выброшенную бумагу.

Даже в этом не самом приятном в плане эстетики направлении тоже конкуренция. Доходит и до разборок, Еще одной точкой была всегда и остается городская свалка – там мусор сортируют. Точнее, те, кто едет на КАМАЗах по частному сектору и официально занимается сбором мусора, сортировку начинают еще в процессе. Бутылки отдельно, полиэтилен отдельно, картон отдельно.

В общем работает целая индустрия. Такая же ситуация на базарах. Приемщики договариваются с руководством рынков и бригадирами уборщиков. Последних стимулируют материально, вот они и стараются. Помимо вывоза с территории базара пищевых отходов, аккуратно складируются бывшие картонные коробки, в которых ранним утром торговцы привозят овощи и фрукты. Собранное складируют за территорией рынка и по мере накопления вызывают грузовую машину. Прибыли огромные».

Мне стало интересно, а что нынче не в тренде. С какой литературой совершенно спокойно расстаются в Шымкенте? Мы что перестали читать?

По мнению моего собеседника, сдают все. Классику, современные детективы, собрания сочинений, а то и целые библиотеки. Мода украшать квартиры книгами прошла, а о благосостоянии людей сегодня говорят имеющиеся у них навороченные гаджеты или автомобили.

«Раритетные книги мне не попадались, ну разве что удивила сданная в макулатуру Большая Советская энциклопедия. Понятно, что сейчас есть интернет и любую информацию можно получить в поисковых системах. Но разве сможет гаджет заменить книгу, тот трепет, который испытывает читатель, когда в ожидании развязки переворачивает страницу за страницей?» – делится мой собеседник.

Впрочем, признается он, четыре полки с качественной детской литературой он пополнил, работая на своем предприятии.

Горько, конечно, но книга перестала быть лучшим подарком. С ними расстаются, не испытывая при этом ни грусти, ни печали. В моем окружении есть немало людей, которые знают все букинистические точки нашего города, книжные развалы Крытого рынка и по-прежнему покупают книги, которым их владельцы не нашли места на полке.

Экология прежде всего

Без всякого сомнения в сборе макулатуры есть и плюс. Кроме экономических положительных моментов, есть и экологические. Рядом с нашим домом работает магазин. Минимаркет каждый день сжигает несколько картонных коробок. Возможно, знай владельцы торговой точки, что вместе с клубами дыма в воздух улетучиваются деньги, может и перестали бы так беспощадно расправляться с бумагой, на изготовление которой были затрачены не только определенные финансовые средства, но и где-то было срублено дерево.

В плане экологии и бережливости отличились и предприниматели столицы Казахстана. В Астане открыли первый пункт приема вторичного сырья. «Он позволит решать сразу несколько задач: стимулировать жителей и гостей столицы к сбору раздельного мусора за счет вознаграждения, воспитывать у них экологическую культуру, а также формировать бережное отношение к окружающей среде, считают инициаторы проекта.

Горожане могут принести на «зеленую станцию» 11 видов сырья: макулатуру, полиэтилен, стрейч-пленку, ПЭТ-бутылки, стеклотару, флаконы из-под бытовой техники, отходы алюминиевых банок и так далее. Цена за один килограмм «мусора» варьируется от 5 до 100 тенге. Самое дорогое вторсырье – отходы алюминиевых банок, чуть дешевле – прозрачный и цветной полиэтилен, стоимостью 70 тенге за килограмм. Стеклотару компания принимает поштучно, цена одной бутылки – три тенге.

Цены, конечно, символичные. «Но макулатура – это стратегический ресурс. На нашей территории нет лесов, и целлюлозу мы покупаем буквально за «золото» в других странах, в частности, в России. Поэтому очень важно, чтобы люди сдавали картон и бумагу. Они могут несколько раз пройти через обработку и в итоге оставить лишь минимум отходов», – подчеркивают авторы проекта.

Впрочем, как говорят макулатурщики юга, особым спросом и высокой ценой за килограмм могут похвастаться северные регионы Казахстана. Они сначала принимают бумагу у населения, а потом сдают ее российским фирмам, которые дают хорошую цену за собранный бумажный материал.

В Шымкенте тоже есть пункты по приему вторсырья, но носят они частный и хаотичный порядок. В них тоже принимают все вплоть до битого стекла, вот только их местонахождение знают далеко не все горожане. К тому же у шымкентцев еще не привита культура сбора мусора по категориям, хотя попытки это сделать все же предпринимаются. В Енбекшинском районе города на мусорных площадках стоят особняком контейнеры для сбора баклажек. Для бумаги – пока нет. А макулатура на сегодня после металлолома самый ходовой товар купли-продажи.

Ирина Казорина