По решению суда на сегодняшний день в Министерство здравоохранения РК поступила одна заявка на проведение химической кастрации. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«С 1 января 2018 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о проведении и правилах применения химической кастрации. Соответственно на основе решения суда это мероприятие может быть проведено. Средства из республиканского бюджета для этого предусмотрены. На сегодня поступила одна заявка на проведение химической кастрации на основании решения суда», — сказала Актаева на пресс-конференции в Правительстве РК.

После брифинга вице-министр пояснила, по какому принципу и на основании чего принимается решение о назначении химической кастрации.

«Есть решение суда, потом идет заседание врачебно-консультативной комиссии, потом — психиатрической, и потом это осуществляется. Но решение суда является основополагающим», — разъяснила она.

Однако Ляззат Актаева не стала разглашать регион и по какой статье осудили мужчину.