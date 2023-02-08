В Шымкенте кастрировали 4 педофилов

В Шымкенте растет количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным специализированного межрайонного суда, в прошлом году вынесли приговор 20 педофилам. Четверо из них, как дополнительное наказание, прошли процедуру химической кастрации.

Абсаттар Шахидинов, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

«Применение химической кастрации, да у нас было. Это дополнительная мера наказания. Обычно химкастрация назначается по делам, по которым проходят люди совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, либо изнасилование. Если память не изменяет, то 4 у нас было».

По данным суда, с насильниками жертвы чаще всего знакомятся в интернете.

Абсаттар Шахидинов, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

«По всем делам, идет знакомство через интернет. Вероятнее всего они смотрят из телефона нехорошие вещи и совершают преступления».