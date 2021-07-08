Больше 30 человек, осужденных за педофилию, выйдут на свободу до конца 2021 года. При этом к ним не применят химическую кастрацию, поскольку все они получили срок до того, как этот закон вступил в силу в Казахстане.

Между тем, в Шымкенте уже применили химическую кастрацию троим заключенным в колонии строго режима. Сами осужденные уверяют, что после уколов ухудшается не только половое влечение, но и здоровье!

Заключенному Марату (имя изменено) сидеть еще 15 лет, его осудили за то, что он будучи пьяным пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку. Вслед за сроком он получил еще одно наказание — химическую кастрацию. Уже прошел две процедуры! Заключенный признается, после уколов состояние здоровья ухудшилось в разы.

«Я не знаю, уже, суд вынес решение 15 лет строгого режима. Еще и кастрацию дали. У меня в деле написано, что попытка была насилия, но что теперь делать? Со стороны мужского здоровья уже все плохо, мне же нужна половая жизнь, а там все уже не работает. Зачем мне кастрацию ставить? Да, я виноват, не отрицаю, но как быть? Я тоже хочу дальше жить! У меня семья и дети!», — говорит заключенный.

В колонии строго режима ИЧ-167/3 больше сотни осужденных по 124 статье «развращение малолетних». Троим уже применили химическую кастрацию, с ними работают психологи и врачи медсанчасти.

«В нашей колонии больше 700 осужденных, их них больше сотни по статье «Педофилия», троим осужденным уже кастрацию применили. Дальше тем, кому назначена кастрация будут вводить инъекцию по плану», — сказал Магжан Есимбек, заместитель начальника ИЧ 167/2.

На тему кастрации сейчас много споров, одни говорят, что в кастрации нет никакого смысла, так как действие временное, другие наоборот считают, что даже после освобождения осужденным нужно регулярно вводить инъекцию.

Шуддин Саидов