В Казахстане планируют ввести запрет на курение на улице. Об этом первым на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Кривошеев, передает Tengrinews.kz.

Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье «Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя». В их число входят школы, детские лагеря, больницы, рестораны, кинотеатры, транспорт, подъезды домов.

Однако в новой редакции кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» предлагается запретить курение в общественных местах в целом.

«Потребление табачных изделий запрещается в: … общественных местах», — говорится в новой предлагаемой редакции кодекса.

Формулировка законопроекта удивила юриста Сергея Уткина.

«Улица это общественное место. Если сделать такую формулировку, которая предлагается в проекте нового кодекса, то тогда все остальные пункты можно убирать. Потому что все перечисленные и есть общественные места. Не общественным местом является, например, квартира, жилище. Сейчас нет четкого определения, что такое общественное место», — говорит он.

Юрист предположил, что в нынешней редакции поправки не примут. Либо надо давать определение, что такое общественное место и многое оттуда убирать, либо оставлять как есть.

«По моему, нет необходимости запрещать везде курить. Я сам не курю и просто на улице мне курильщики вообще не мешают. Другое дело, если это в закрытом помещении, в автобусе, подъезде, туалете. Запрещать курить на улице, мне кажется, не нужно», — говорит он.