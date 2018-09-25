Корреспондента новостного портала NUR.KZ Ирину Бекетову убили в Астане сегодня ночью.

Причины и обстоятельства сейчас выясняет полиция. У Ирины осталось четверо детей, которых она воспитывала одна. Старший из них на инвалидности, второй пошел во второй класс, младшим детям-двойняшкам по три года; также у Ирины остались пожилые родители.

По словам подруги погибшей, Ирина была позитивным человеком, всегда старалась поддержать друзей и близких в трудную минуту. Устроившись в новостной портал, рассказывала друзьям о том, что нашла хорошую работу: «Жизнь начала налаживаться».

Ранее Ирина работала в газете «Қазақстан теміржолшысы».

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования семье и родным погибшей.

«Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы. Приняты все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Приносим искренние соболезнования родным коллеги.