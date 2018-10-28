При подготовке к предстоящей зиме отдел по ЧС Созакского района совместно с сотрудниками ГКП «Оңтүстік жолдары» проверили состояние обогревательных пунктов.

В Созакском районе на перевалах «Таскомирсай» и «Ашысай» часто происходят снежные заносы из-за снежных буранов. Поэтому ГКП «Оңтүстік жолдары» Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области несет усиленную службу по очистке дорог, чтобы не допустить остановку автомобильного движения в условиях гололеда.

Перевал «Ащысай» расположен на автодорогах областного значения КХ-56 протяженностью 245-265 км по направлению «Кумкент-Шолаккорган-Кентау» от границы Жамбылской области. Пункт обогрева находится на ручье Маруса.

Перевал «Таскомирсай» расположен на автодорогах областного значения КХ-2 «Уланбек-Созак-Шолаккорган-Шаян-Екпенды» протяженностью 588-603 км.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах в зимний период обогревательные пункты на перевалах «Таскомирсай» и «Ашысай» обеспечены углем в количестве 10 тонн. А в обогревательном пункте на перевале «Ашысай» подготовлены спальные места на 10 человек. Кроме того заготовлены: шлак-350 тонн, песок-750 тонн, соль-40 тонн. Необходимая техника, которая будет работать в зимний период в условиях чрезвычайных ситуаций на дорогах также полностью готова. Среди них есть грузовая машина «Камаз», «Автогрейдер», «Погрузчик», «Шнекоротор», «Газ-53», всего 7 единиц техники.

Отдел по ЧС Созакского района ДЧС Туркестанской области