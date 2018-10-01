250 миллионов иностранных гостей планирует привлечь в нашу республику в Kazakh Tourism. Именно столько человек увидят уникальный ролик «Путешествуй в Казахстан». Видео уже сейчас транслируется за рубежом на телеканале Euronews.

Kazakh Tourism приглашает гостей! А чтобы показать, что у нас есть, на что посмотреть, сняли ролик. Производством занималась команда Euronews. На этом канале его будут транслировать до конца года и покажут зарубежным зрителям более 230 раз.

РАШИД КУЗЕМБАЕВ, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism»:

– Трансляция будет вестись на 166 стран вещания. Будет охватывать 430 миллионов домовладений, из них 250 миллионов – те, которые представляют наш целевой рынок.

Достопримечательности Казахстана, помимо ролика, покажут в рубрике City tour и авторском проекте Adventure. А для популяризации внутреннего туризма, в общественных местах покажут цикл мини-фильмов «?лы дала еліне саяхат».

РАШИД КУЗЕМБАЕВ, председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism»:

– Человек, который, допустим, сидит на вокзале, ожидая поезд или в очереди в ЦОНе, он может видеть это всё и задаваться вопросом, что у нас есть такие красивые места, и, может, у него потом появится желание поехать туда.

В Kazakh Tourism отмечают, что планы по развитию отрасли будут расписаны в государственной программе 2023 года. Её утвердят этой осенью. И как раз там будут расписаны пути решения проблем, которые препятствуют развитию туризма.