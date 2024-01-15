1,5 млрд тенге неэффективно использовали в нацкомпании Kazakh Tourism

Неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 1,5 миллиарда тенге выявили в высшей аудиторской палате при проверке нацкомпании Kazakh Tourism.

Кроме того, аудиторы отметили непоследовательность развития туристской деятельности, слабое развитие инфраструктуры, и множественные финансовые нарушения.

«Установлен ряд системных проблем: непоследовательность развития туристской отрасли, отсутствие системного контроля за соблюдением стандартов, слабое развитие туристской инфраструктуры и низкий уровень цифровизации туристских услуг. Выявлено финансовых нарушений на общую сумму 92,3 миллиона тенге», — высшая аудиторская палата РК.

Туризм в Казахстане развивается, туристов становится все больше. Но есть проблемы, которые не решены до сих пор. В некоторых туристических местах отсутствуют подъездные дороги, нет мест, где можно перекусить, отсутствуют урны и даже туалеты, а те которые есть, обычно закрыты. По словам Ислама Калани, профессионального гида по Южному Казахстану, не хватает и авиарейсов.

«Хотелось бы с нашими туристами поехать в Западный Казахстан, восточный. Но если в западный Казахстан у нас есть самолеты, то в тот же самый Усть-Каменогорск или Семей у нас нет самолетов. Нужны скоростные железнодорожные поезда, чтобы не за двое суток добирались до Западного Казахстана, а за сутки могли допустим попасть до Актау», — говорит Ислам Калани, профессиональный гид по южному Казахстану.

А туроператоры просят разобраться с тендерами. Цены на них, говорят владельцы туркомпаний устанавливают небольшие, а выигрывают неизвестные предприниматели, которые отрабатывают заказы для галочки. Оттого и развитие туризма страдает.

«По Туркестанской области часто скидывают цены почти на 50%, я сама просчитываю и понимаю что невозможно исполнить этот тендер. В нашей области и по городу есть компании которые занимаются туризмом, 3-4 и их знают в управлении и они имеют туроператорскую лицензию и честно говоря на портале я удивлялась откуда такие компании, которых я даже не знаю и невозможно было их выиграть», — говорит Лейла Бисекенова, руководитель туркомпании Шымтур.

Кроме того, говорят владельцы туркомпаний, часто якобы для развития туризма проводят совершенно ненужные концерты, которые не приносят новых туристов нашей стране. Казахстан может похвастаться красивой природой, но иностранные туристы ценят не только это, специалисты уверены нашей стране не хватает сервиса и доброжелательного отношения к приезжим.