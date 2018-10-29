В фонде отметили, что у казахстанцев ещё нет полной осведомлённости о том, как устроена пенсионная система в стране.

В Едином накопительном пенсионном фонде рассказали, сколько средств затрачивают на размещение информации о фонде в СМИ.

«За всё время существования ЕНПФ на производство и размещение телевизионных и радиопрограмм, прокат видеороликов, размещение информации в печатных СМИ, на интернет-информационных порталах было потрачено 466 млн тенге», – сообщили в ЕНПФ в ответе на официальный запрос Informburo.kz.

Информацию о едином пенсионном фонде распространяют более 500 СМИ Казахстана.

В 2018 году за девять месяцев ЕНПФ израсходовал на эти цели 63,3 млн тенге.

«Считаем необходимым сразу внести ясность, что ЕНПФ ведёт раздельный учёт денег вкладчиков (пенсионных активов) и собственных средств пенсионного фонда, необходимых для его деятельности. Платные информационно-разъяснительные материалы размещаются исключительно из собственных средств», – подчеркнули в ЕНПФ.

В ответе объяснили, зачем единственному в стране пенсионному фонду нужна реклама. Акционером ЕНПФ является Правительство РК, и по закону фонд должен информировать население о принципах пенсионной системы, в том числе и в СМИ. Кроме того перед казахстанцами не ставится вопрос: платить или не платить эти взносы, по закону они обязаны это делать. Поэтому в информации, которую распространяет фонд, нет прямой рекламы.

В ЕНПФ также отмечают, что у населения ещё нет полной осведомлённости о том, как устроена пенсионная система в Казахстане, какие уровни в ней существуют, из каких источников складывается пенсия, какие изменения происходят на законодательном уровне, какие новшества предстоят в будущем. Это показало социологическое исследование, которое провели в 2017 году.

«По итогам опроса базовыми знаниями о пенсионной системе обладают 58,2% опрошенных, а углубленным уровнем финансовой грамотности обладают 24,7% населения. Информационно-разъяснительная работа является не просто частью деятельности ЕНПФ, но и необходимостью повышения финансовой грамотности населения», – отметили в фонде.

Фонд ежегодно тратит около двух млрд тенге на обслуживание штата сотрудников и аренду зданий филиалов в 16 областных центрах.