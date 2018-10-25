В Казахстане активно внедряется практики ночных судов. Пилотный проект был запущен в Шымкенте в июне 2018 года. Есть первые результаты.

Ночной суд г. Шымкент рассматривает категорию административных дел, связанную с нарушеними правил дорожного движения /ч.1 ст.610 КоАП Республики Казахстан/.

С начала июня и по 19 октября специализированным административным ночным судом города Шымкент по этой статье было рассмотрено 855 административных дел, по всем делам вынесены постановления о наложении административного взыскания. Из них по двум делам вынесены постановления о лишении водительских прав, по 853 делам — было вынесено постановлении об административном штрафе.

Напомним, что основной идеей «ночных судов» является удобная реализация прав на судебную защиту и упрощение процедуры производства по делу об административных правонарушениях. Участники производства по делу смогут в короткий срок решить вопросы, связанные как с ответственностью сторон, так и с возмещением вреда. Кроме того, экономится их время, позволяя разрешить судебный спор в вечернее время (с 18.30 ч. до 22.00 часов) без отрыва от рабочего графика.