Проект «Ночной суд» для населения дает определенные преимущества: это — во-первых, административные протоколы составляемые полицейскими направляются в суд в течение 3 суток; во-вторых, административные дела рассматриваются вне рабочее время, тем самым экономит время людей; в-третьих, постановление суда быстрее вступает в законную силу и водительское удостоверение возвращается владельцу своевременно; в-четвертых, административные дела рассматриваются и завершаются в течении 2-х недель.

По результатам проведенной работы за последние 5 месяцев с 18:30 до 22:00 часов вечера, рассмотрено — 946 административных дел.

Таким образом, проект «Ночной суд» выгоден для 3-х сторон, оперативно рассмотренные дела удобны для населения, полиции и суда.

Напомним, 10 января 2018 года Президент РК Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана упомянул, что принята комплексная программа «Цифровой Казахстан».

В целях реализации Послания Главы государства председателем Шымкентского городского суда и начальником Департамента полиции г. Шымкент был подписан меморандум в рамках реализации пилотного проекта «Ночной суд».