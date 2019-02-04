За 5 месяцев 2018 года с 18.30 до 22.00 часов вечера «Ночной суд» Шымкента рассмотрел 1198 административных дел.

10 января 2018 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана упомянул, что принята комплексная программа «Цифровой Казахстан».

В рамках Послания Главы государства председателем Шымкентского городского суда и начальником Департамента полиции г. Шымкент был подписан меморандум в рамках реализации пилотного проекта «Ночной суд».

Проект «Ночной суд» для населения дает следующие возможности: это — во-первых, административные протоколы составляемые полицейскими направляются в суд в течение 3 суток; во-вторых, административные дела рассматриваются вне рабочее время, тем самым экономит время людей; в-третьих, постановление суда быстрее вступает в законную силу и водительское удостоверение возвращается владельцу своевременно; в-четвертых, административные дела рассматриваются и завершаются в течении 2-х недель.

К примеру, по итогам проведенной работы за 5 месяцев 2018 года с 18.30 до 22.00 часов вечера рассмотрено 1198 административных дел. С начала 2019 года в суд направлено 102 дела.

Таким образом, проект «Ночной суд» выгоден для 3-х сторон, оперативно рассмотренные дела удобны для населения, полиции и суда. Данный проект развивается динамично.