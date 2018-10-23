Абайский районный суд Шымкента вынес приговор очередному мошеннику. Признал его виновным по ст. 190 ч. 2 УК РК «Мошенничество» и приговорил к двум годам лишения свободы.

Осужденный предлагал жителям шымкентских микрорайонов «Казыгурт» и «Ынтымак» дешевый сахар, когда цены на него пошли вверх. Придумал любопытную легенду. Мол, работает грузчиком. Разгружает вагоны на железной дороге. Зарплаты не хватает на пропитание. Поэтому занялся кражей мешков с сахаром. А теперь выставил его на продажу по 200 тенге за кило. Купить ворованный продукт пожелали многие.

Продавец собрал денежки и исчез в неизвестном направлении. Тогда обманутая публика помчалась в полицию с возмущениями: поймать и наказать сахарного мошенника. Полиция его задержала. А суд вынес ему заслуженное наказание. Приговор не вступил в законную силу.