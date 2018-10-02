В ходе рабочей поездки аким ТО Ж. Туймебаев побывал в крестьянских хозяйствах Сарыагашского района.

В сельском округе Капланбек глава региона Ж.Туймебаев посетил тепличный комплекс крестьянского хозяйства «Жабай ата», где используют передовые технологии при выращивании овощей.

Стоимость проекта составляет 1,8 млрд. тенге, здесь на 15 гектарах земли выращивают помидоры и огурцы. В крестьянском хозяйстве постоянную работу получили 75 человек.

Во время встречи с работниками хозяйства аким области отметил важность применения передовых технологий, которые теперь используют фермеры района.

«Около 50% теплиц области сосредоточено в этом районе. В этом направлении Сарыагаш может стать примером для других. Глава государства поручил аграриям Туркестанской области полностью обеспечить весь Казахстан плодово-ягодной продукцией и овощами. Сегодня по поручению Президента Казахстана крестьянским хозяйствам предоставляют различные льготы. В результате, овощи и фрукты, которые ранее импортировали из-за рубежа, выращивают у нас. Поэтому мы продолжим развивать работу в этом направлении. Государство всячески поддержит аграриев», — сказал Ж.Туймебаев.