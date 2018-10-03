Габидулла Абдрахимов провел встречу с главами дипломатических представительств Республики Корея, Литовской Республики и Южноафриканской Республики.

В рамках встречи обсуждались возможности Шымкента в роли крупного транспортного хаба на маршруте великого Шелкового пути. Поднимались также вопросы развития сотрудничества в области предпринимательства, сельского хозяйства, туризма, образования и здравоохранения.

Аким отметил, что город открыт для зарубежных инвесторов. Здесь успешно функционируют и планируются к открытию новые индустриальные зоны, создаются все условия для всесторонней поддержки иностранных инвесторов, устраняются административные барьеры, укрепляется благоприятный инвестклимат.

Стороны надеются на двустороннее взаимодействие и активное участие в реализации взаимовыгодных совместных проектов.