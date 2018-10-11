Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в ходе недавнего официального визита в Туркестан поручил руководителям нескольких отечественных компаний построить здания в административном центре города Туркестан. В связи с этим аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями компаний «BI Group» и «Саутс-Ойл».

На встрече инвесторы выразили желание внести свой вклад в развитие областного центра, а представители компании «BI Group» представили проект бизнес-центра в городе Туркестан, площадь которого составит 50 тыс. кв. метров.

В бизнес-центре расположатся офисные помещения, конференц-залы и подземная парковка. Наряду с этим, представители компании «Саутс-Ойл» презентовали главе региона эскизный дизайн пятизвездочного отеля на 120 номеров. Современная гостиница предложит своим клиентам комфортабельные номера, начиная от стандартных, люкс и до максимально комфортабельных, которые будут оснащены всем самым необходимым для комфортного проживания. В гостинице также расположатся ресторан и концертный зал.

Ознакомившись с проектами зданий, глава региона отметил необходимость своевременно начать строительство.

«В административно-деловом центре начнется строительство зданий нового областного акимата, управлений и департаментов, Конгресс-центра и гостиницы «Риксос». Работы будут проводиться в 3 смены. Необходимо разработать план всех зданий и начать строительство уже сейчас», — подчеркнул Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в новом административно-деловом центре города Туркестан представители компании «BI Group» приступят к строительству зданий областного акимата, территориальных учреждений и Конгресс-центра. По словам специалистов компании, строительство всех этих объектов они намерены завершить в течение полутора года.

В завершении встречи аким области Ж.Туймебаев в целях реализации инвестиционных проектов поручил создать рабочую группу и разработать совместный план работы между инвесторами и акиматом.

Пресс-служба акима Туркестанской области