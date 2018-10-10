Разработаны новые форматы рынков города Шымкент как третьего мегаполиса.

10 октября 2018 года в Департаменте государственных доходов по г. Шымкента прошел «круглый стол» по вопросам увеличения поступлений налогов с городских рынков и торговых центров, установки контрольно-кассовых машин и внедрения пилотного проекта по аналогии с коммунальным рынком «Шапагат» в Астане.

Приняли участие: заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования акимата г.Шымкент –Ж.Т.Олжатай; эксперт Национальной палаты предпринимателей А.Р.Бейсебекова; представители и директора рынков и торговых центров, находящихся на территории города Шымкент.

Заместитель руководителя Департамента государственных доходов г.Шымкента Н. Кулимбетов обратил пристальное внимание на то, что с января 2019 года предпринимателям на рынках будет необходимо установить, и естественно, применять

контрольно-кассовые машины с функцией онлайн передачи данных. Конечно же, это, по мнению спикера, значительно увеличит поступлений в местный бюджет.

А для поддержки бизнеса и создания необходимых условий для предпринимателей планируется установить на территории рынков терминалы с «Кабинетом налогоплательщика», открыть пункты оказания консультаций по налоговым вопросам, по составлению и сдаче налоговой отчетности.

Внедрение всех этих новшеств позволит значительно снизить количество нарушений при сдаче налоговой отчетности, приведет к своевременной уплате налогов, минимизирует контакт с представителями органов государственных доходов, и снизит коррупционные риски и самое главное — повысит налоговую культуру.

Только вот как воспримут это предприниматели, повысят ли стоимость своего товара, станет ясно уже через два с половиной месяца.