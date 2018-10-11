Ещё один казахстанец задержан в Республике Узбекистан. Правда, об этом сообщают не официальные ведомства, а родные 44-летнего мужчины, которому вменяют провоз контрабанды, передает KTK.KZ.

21 сентября его поместили в изолятор в Ташкенте, с тех пор он на связь с родными не выходил. Эта история наделала много шума и на самом таможенном посту Бауыржана Конысбаева, через который провозили товар.

За перевоз в фуре шоколадок и напитков 44-летнему Нурлану Култаеву может грозить солидный срок. Мужчину арестовали спецслужбы Узбекистана по подозрению в контрабанде. Водитель якобы вывез за пределы Казахстана 33 тонны груза, а когда его задержали на нейтральной полосе, оказалось, что по документам он едет пустым. Родные мужчины уверяют, что на казахстанской границе все оформляли его попутчики – хозяева груза.

Минай Амантаева, мама задержанного: — Рядом были двое граждан Узбекистана. Они на нейтральной полосе вышли и куда-то ушли. Их не было 8 часов, а потом пришли люди в гражданском и забрали его с машиной в Узбекистан. Там через неделю выдали санкцию на его арест и отправили в изолятор. У моего сына в почках киста, у него открытая язва желудка. Что будет с ним при таком здоровье?

С тех пор для женщины начались хождения по инстанциям. В таможне Узбекистана сразу сообщили, что казахстанская сторона в курсе этого ЧП на границе и должна была оповестить родных. Вот только мать, жена и четверо детей до сих пор не знают, в каком состоянии Нурлан Култаев.

И возмущаются, как на казахстанской границе вообще могли выпустить заполненную фуру как пустую машину. Эта история наделала много шума на самом таможенном посту. Начальника от занимаемой должности освободили и проводят расследование.

Зангар Занканов, начальник управления собственной безопасности ДГД по Туркестанской области: — УСБ ДГД расследование уголовного дело зарегистрировало в реестре досудебного расследования по статье «Халатность». Возбуждено дело по факту ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей должностными лицами таможенного поста Бауыржана Конысбаева при оформлении груза.

В департаменте говорят, что пока еще не подсчитали, какой ущерб нанесен государству. Уже после этого будут решать, что делать дальше. А родные задержанного ждут помощи Министерства иностранных дел. Говорят, мужчине до сих пор не предоставили ни переводчика, ни адвоката. В самом ведомстве пока никакого ответа нам не дали. Сообщили только, что готовят информацию по этому делу.