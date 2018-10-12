Дети, рано потерявшие мать, по словам их бабушки, страдают от отношения к ним отца и мачехи, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Первый канал Евразия.

Бабушку детей со стороны матери зовут Гульбахор. Пожилая женщина вспоминает, что, когда ее дочь была жива, она постоянно жаловалась на то, что муж ее бьет. Когда ей стало совсем тяжко, она поручила матери не оставлять ее детей. В 2013 году молодая женщина умерла от рака.

«Когда моя дочь заболела, зять привез ко мне мою дочь с тремя детьми и оставил. Младший ребенок еще лежал в бесике. Как потом выяснилось, зять загулял с соседкой. Не дождавшись годовщины со дня смерти жены, он опять женился. Через восемь месяцев через суд отнял у меня моих внуков», — говорит Гульбахор Токташова.

Сейчас муж покойной дочери по имени Даурен не дает детям встречаться с бабушкой. Мужчина их избивает, связывает по рукам и ногам и кладет в коробки.

Пожилая женщина оказалась свидетелем такого обращения, сняла на видео своих внуков и пожаловалась в полицию. Но из этого ничего не вышло.

«Дети едят помои, которыми кормят двух собак возле сарая. Детей никто не кормит. Летом они даже не попробовали арбузов и помидоров, которых много в ауле. Мать Даурена тоже увидела своими глазами, как новая невестка обращается с детьми. Мы вдвоем отвели детей к врачу. Опять обратились в полицию. Но они не учли, что у детей ранения, ухудшилось здоровье и ограничились штрафом в 75 тыс тенге, и закрыли дело», — жалуется пожилая женщина.

Теперь Гульбахор хочет стать опекуном своих внуков, и чтобы жестокие родители получили наказание. Потому просит уполномоченные органы обратить внимание на эту проблему и помочь детям обрести счастливую жизнь.