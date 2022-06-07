Родные повешенного солдата-срочника не верят в его суицид

В доме Едиля Тешебаева на родине в Сарыагаше собрались многочисленные родственники. Семья погибшего в трауре и шоке, проводили сына в армию, а встретили его уже в гробу.

Тело 19-летнего солдата в минувшие выходные нашли повешенным в воинской части. Причина смерти парня родным до сих пор непонятна.

«3 разных человека нам сказали по-разному. Сначала матери позвонили и сказали, что Едиля ножом пырнули. Потом сказали, что он повесился на шнурках от ботинок, а потом подполковник сказал, что он повесился на ремне», — говорит Гульжамиля Алтынбекова, родственница.

Родные считают, что во время службы парень мог узнать что-то, из-за чего его убили. По их словам, Едиль постоянно просил деньги. Отец предполагает: сын попал в какую-то сложную ситуацию, и с ним просто расправились.

«То у одного, то у другого просил по 5 тысяч тенге. Я все думал, зачем ему в армии деньги? Если б я знал, чем все обернется, я бы дал ему любые деньги. Может он не смог кому-то отдать, и его за это убили. Но в то, что он повесился сам, я не верю. Его мог кто-то повесить«, — говорит Бахыт Алтынбеков, отец.

Странности в деле подмечают и друзья погибшего. Спустя 9 месяцев службы Едиль вдруг стал писать, что уходит из жизни из-за плохого достатка в семье. При этом его письма были написаны разными почерками. Писал явно не Едиль, уверены друзья.

«В каждом письме написано по-разному. В письме ко мне написано так, в письме к маме по-другому. Как будто разные люди писали. У него по школе помню почерк был плохой, он мог буквы пропускать, соединять две в одну, а в письмах все ровно, четко, до каждой точки и запятой. Едиль так не писал«, — говорит Ерсултан Кинжигит, друг.

Тело солдата привезли домой. В Актау за ним ездила мама. По словам женщины на теле ее сына многочисленные синяки и ушибы. Женщина медик и не сомневается, что ее сына убили. Командир воинской части, который сопровождал тело, настаивает на том, что у парня были проблемы, в том числе со здоровьем.

«Он часто падал в обмороки, ему как будто не хватало кислорода. Это было в последний месяц. Он даже ездил в Актау в госпиталь и получал там лечение», — говорит Аскар Аяганов, заместитель начальника управления Пограничной службы КНБ РК.

По факту смерти солдата возбуждено уголовное дело и начата специальная проверка. Но пока ни Минобороны, ни Пограничная служба официального ответа не дали. Зато на трагедию отреагировал президент. В день смерти Едиля Тешебаева он поручил создать спецкомиссию по расследованию причин смертей в армии, устранить неуставные отношения среди военнослужащих и не допускать подобного в будущем.

Только в этом году в Казахстане погибли три солдата. 22 апреля в военном госпитале Жамбылской области умер рядовой срочной службы Алибек Калбай. Еще одного срочника Улыкбека Бердишова нашли мертвым в горах Кыргызстана. В обоих случаях родственники погибших уверяли, что их сыновья часто просили деньги и заявляли о побоях в армейских рядах.