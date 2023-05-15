Домашних тиранов будут судить без заявления жертв

Уже с 1 июля полицейские на основе показания свидетелей и без заявления жертв смогут заводить административные дела по факту побоев, передает OTYRAR.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков. Таким образом полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

«Новые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях по факту совершения бытового насилия без заявления потерпевших. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд. Таким образом исключается возможность повторного примирения сторон», — сказал Руслан Каржаспеков.

Такие меры, по словам Руслана Каржаспекова, смогут, во-первых, наказывать обидчиков вне зависимости от настроения потерпевших. Ведь большинство дел прекращаются из-за примирения сторон. Во-вторых, позволит сократить факты побоев. Ведь многие агрессоры идут на преступление повторно, если точно знают, что потерпевшая не заявит в полицию.

Тем временем, только с начала этого года в полицию поступило более 35 тысяч обращений по фактам бытового насилия. К административной ответственности привлечены 6 тысяч правонарушителей, 300 агрессоров привлечены к уголовной ответственности. То есть фактически 17% агрессоров понесли наказание.