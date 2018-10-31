Надевая костюм нечистой силы, человек меняет не только свой облик, но и внутреннее состояние, поэтому важно «не заиграться» в новой роли и отделять вымысел от реальности, считает психолог Центра развития образовательной политики МГУ Виктория Аршинова, говорится в материале РИА Новости.

При этом руководитель лаборатории психологии детского и подросткового возраста Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Елена Дозорцева считает, что традиция карнавалов дает людям возможность сбросить отрицательные эмоции.

Хеллоуин отмечается 31 октября, традиция костюмированных вечеринок, приуроченных к этому дню, появилась в России на рубеже нулевых и быстро приобрела массу поклонников.

«Любое переодевание заставляет нас принять другую роль. Наверное, многие замечали, что даже при примерке одежды в магазине с каждым нарядом вы себя как-то по-разному ощущаете. Как только вы надеваете наряд, вы сразу принимаете на себя соответствующую роль», — заявила Аршинова.

«Если мы надеваем позитивный образ, то именно позитивные ощущения выходят на первый план, а негативный образ приводит к тому, что негативные моменты участвуют в принятии решений. Но это было бы полбеды, если бы можно было просто снять наряд, и это состояние сразу проходило бы. Инерция оставляет нас в той же роли, и мы продолжаем ее играть, хотя уже этого наряда нет», — считает эксперт.

Она объяснила, что именно из-за этого переодевание в различных персонажей в некоторых религиях считалось грехом.

«Во время празднования Святок в России существовали традиции переодеваться, но считалось, что после обязательно нужно исповедаться. Особенно, если надеваешь одежду противоположного пола, либо личину зверей. Церковь православная это так рассматривала. В религиозной практике вообще есть запрет на переодевание, потому что в этот момент человек якобы ослабляется и в него может вселиться все, что угодно», — рассказала эксперт.

«Сегодня взгляды меняются, но надо быть осторожным, не заиграться в той роли, которую мы на себя берем, сохранять связь с реальностью», — предупредила собеседница агентства.

Дозорцева считает, что отклонения, связанные с «застреванием» в негативном образе, встречаются крайне редко.

«Карнавалы – это вообще изменение собственной личности, принятие на себя чего-то противоположного, как выброс каких-то отрицательных эмоций или вообще раскрепощение – это общая черта всех карнавалов, а уж во что переодеваться – это дело каждого», — сказала эксперт.

«Конечно, Хеллоуин предполагает определенную направленность, но ничего страшного, с моей точки зрения, здесь не происходит, если это просто игра и выброс энергии. При этом у религиозных людей может быть иное отношение к этому, но это выбор каждого человека, во что верить и во что одеваться, общепринятым нормам это не противоречит. Если только речь не идет о принятии надолго личины каких-то духов или чего-то отрицательного, а просто происходит превращение на один вечер, то ничего страшного не происходит», — объяснила она.

«Если же человек начинает в образ входить и ходит в этом наряде долго, принимает на себя отрицательные черты, которые в этом образе содержатся, то это уже предмет для беспокойства, но это бывает крайне редко», — резюмировала Дозорцева.