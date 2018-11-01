Разных размеров и форм, огромные или большие, зеленые, оранжевые, полосатые — 2018 год выдался урожайным на тыквы. Аграрии Шымкента собрали больше 2 тысяч тонн урожая. Прилавки на рынках города ломятся от тыкв, правда очередей из желающих приобрести главный символ хэллоуина — как ни странно нет.

Продавцы уверяют — шымкентцы к празднику готовились заранее и накупили тыкв еще за неделю до Хэллоуина. В тренде этого года маленькие тыковки. Вот их на рынке найти сейчас сложновато — самые симпатичные уже разобрали на антураж.

Мира Жаныспаева, продавец: «В последние дни, тыквы берут активно. Выбирают по цвету — многие хотят именно оранжевые, яркие и красивые. Ну а чтобы покушать все равно какого цвета тыква — главное, чтобы вкусная была, для этого берут и целые тыквы и кусочками. Цены от 100 до 120 тенге за килограмм».

Кроме тыкв шымкентцы активно разбирают и другую атрибутику Хэллоуина. Магазины города запаслись товарами, которые помогут сделать этот вечер самым страшным в году — на выбор покупателей огромный выбор жутких масок от 600 тенге, плащи, костюмы скелетов, цены на которые стартуют от 3 тысяч, пластмассовые тыквочки, искусственная паутина и даже… кровь. Чтобы собрать полный образ или украсить дом придется раскошелиться.

Камила Ерани: «Хэллоуин празднуют сейчас масштабно, во всех школах и даже детских садах. Трендами сезона является это нарядить само помещение, люди берут гирлянды, паутину, какую то живность — пауков, летучих мышей. Вообще сейчас актуально чем страшнее тем лучше и если раньше делали все делали сами, то сейчас это все есть, все готовое, даже есть сумочки для конфет».

Хэлоуин — горячая пора и для визажистов. Записаться к мастеру по гриму 31 октября просто нереально — весь день расписан по часам. Правда цена на макияж зависит не от затраченного времени, а от сложности — нарисовать небольшой шрам или порез — 1500 тенге, создать сложный образ — в разы дороже от 5 тысяч тенге.

Асель, мастер по визажу: «Я думаю, что каждый ставит на персонажа разную цену, потому что у кого то на лице будет только шрам, это будет подешевле. А если с выпуклыми, наложениями 3D, с блестящей кровью — это будет уже дороже, на все лицо, у кого-то на пол лица, так что цены все индивидуальны».

Готовились к самой страшной ночи в году и заведения Шымкента, в каждом втором — тыквы, паутина, летающие приведения. Каждый старается выделиться как может, ведь, чтобы попасть на «ужасный» праздник, горожане даже заранее бронируют места.

Диана Идрис, арт-директор концерт-холла «ATLAS»: «Для гостей приготовили разные угощения в виде пальцев, когтей, могилок, крестов, в общем, вся атрибутика именно хэллоуинская. В принципе, гостей очень много, видимо идет глобализация и все больше и больше людей, которые приходят в костюмах и отмечают этот праздник как будто Новый год».

Хэллоуин становится частью обыденной жизни казахстанцев. Для большинства — этот праздник стал отличной возможностью примерить на себя необычный образ и от души повеселиться.

Анастасия Новикова