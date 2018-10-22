На портале eGov.kz реализована домовая книга в режиме онлайн, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу НИТ.

АО «Национальные информационные технологии» и Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщили о запуске на портале eGov.kz услуги выдачи адресной справки о лицах, зарегистрированных по адресу.

«Теперь у владельца недвижимости есть возможность узнать обо всех прописанных в его доме лицах в одной справке. Для получения данной услуги собственнику жилья необходимо зайти на портал eGov.kz, найти услугу в разделе «Недвижимость» — «Жилищные отношения», заказать услугу, далее выбрать из отображенного списка нужный объект недвижимости и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить запрос», — сообщили в компании.

Результатом оказания заданной услуги является адресная справка, к которой прилагается список зарегистрированных физических лиц по выбранному объекту недвижимости.

Услуга бесплатная, срок оказания составляет не более 15 минут.