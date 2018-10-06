Известный казахстанский блогер презентовал в Шымкенте свое дебютное печатное произведение «Человек на балконе».

Шымкент стал вторым после Алматы казахстанским городом, в котором скандально знаменитый деятель Казнета провел презентацию своей книги «Человек на балконе», ранее опубликованной в Telegram. Встреча прошла на летней террасе одного из городских ресторанов в формате public talk – «разговора на публике». Автор рассказал о книге и о себе, откровенно отвечал на вопросы своих подписчиков, а в завершение устроил автограф-сессию.

Telegram до типографии доведет

Предваряя разговор, Рашев с присущей ему «скромностью» попытался ответить на собственный же вопрос «Кто такой Ержан Рашев?»: «Меня часто просят определить, кто я такой, какой у меня статус. Если честно, я затрудняюсь ответить на такие вопросы. Многие знают меня как блогера, а теперь как автора книги. Кто-то – как специалиста по рекламе, другие – как мотивационного спикера или индивидуального предпринимателя. В общем, я такой человек, который занимается всем и ничем одновременно, но который пытается самовыражаться и получать удовольствие от жизни».

Как рассказал Рашев, вернувшись в Казахстан в 2009 году после почти десятилетнего пребывания за границей, он пробовал себя в разных сферах – занимался продажами в цементной, затем алкогольной компании, продавал информационные продукты. «Во время этого поиска, пробы и самореализации я открыл для себя Интернет, – поведал блогер. – Это был период зарождения казахстанской блогосферы, появления новых сайтов, ресурсов. Мне достаточно сложно было адаптироваться после долгой жизни за границей, завести друзей. И я нашел выход в виртуальном мире. Уже на протяжении почти 10 лет я непрерывно что-то пишу, выкладываю в интернет. Сначала до появления соцсетей, эта активность проявлялась на блогплатформах, площадках. Потом был свой сайт, свои проекты. И потом потихоньку все переместилось в Facebook и Instagram. Поэтому могу себя назвать специалистом в казахстанской блогосфере, она и по сей день приносит мне удовольствие и доход».

Я – не писатель!

Книга «Человек на балконе», по уверению автора, появилась совершенно случайно: «Я во многих своих выступлениях не устаю повторять, что абсолютно, ни в коем случае, не считаю себя писателем. Писатель, на мой взгляд, это человек совершенно другой формации, других целей и амбиций. У меня совершенно нет никаких литературных амбиций. Я не претендую на литературное признание. Книга появилась на свет из-за необходимости удовлетворения спроса со стороны той многочисленной аудитории, которую я нарастил на протяжении этих 10 лет в Интернете.

Первоначальный текст книги вышел на моем канале в Telegram. Он до сих пор находится там в свободном доступе. И кто не хочет покупать книгу за 5 тыс. тенге, может там ее спокойно прочитать. После того, как книга вышла в Telegram, я начал получать много писем от своих читателей, которые просили ее издать в бумажном виде. Кто-то говорил, что неудобно читать в Интернете, кому-то действительно понравилась книга, и они захотели иметь ее и в бумажном варианте. Кому-то она помогла сделать важный шаг. После такого рода просьб я даже сделал голосование в том же Telegram: нужно ли ее издавать? Получил более двух тысяч лайков, тогда и решился на печатную версию».

В «Человеке на балконе», как отмечается в рекламных аннотациях книги, автор рассказывает о своем возвращении на Родину после учебы и работы за границей, о безрассудной и вседозволенной молодости, глупых и не очень поступках, алкоголе, сексе, любви. И, конечно, главной встрече жизни – с будущей супругой Джулианой, которой и посвящена книга. Кстати, как признался Ержан, в Казахстан после долгого проживания за границей он вернулся в первую очередь по настоянию родителей, желавших женить его на казашке. Однако поиски такой невесты потерпели крах. Однажды, прогуливаясь по улицам Алматы, он встретил красавицу-итальянку, в которую безумно влюбился, и этот роман привел к браку.

«Возвращение было интересным опытом, – поделился с нашим корреспондентом блогер. – С одной стороны, конечно, тянуло на Родину, к своему народу. С другой, после столь продолжительного отсутствия человек меняется, привыкает к другим стандартам. И мне было сложно адаптироваться обратно к нашему менталитету, нашей реальности. Большая часть этого опыта и отражена в книге. Я писал ее в сложный период в моей жизни. И это было похоже на вскрытие вен, терапию, излитие переживаний, крик души».

Если тебе блогер имя

При автобиографичности Рашев не скрывает, что вдохновлялся при написании книги несколькими авторами, это – Эдуард Лимонов, Чарльз Буковски, Хантер Томпсон и Ремарк. К слову, в отзывах на «Человека на балконе» звучали откровенные обвинения в плагиате и рерайте Рашевым одного из произведений писателей из этого списка, даже находили близость в оформлении обложки.

На эти и другие нападки, обвинения в плагиате и в целом критику в соцсетях, как сказал Рашев, уже давно не реагирует. «Я уже почти 10 лет занимаюсь активным блогингом, – объяснил он свою позицию. – И примерно понимаю, как работают соцсети, Интернет, троллинг, атаки, травли – все эти механизмы мне знакомы. Первые два года было тяжело, я переживал, когда обо мне писали плохо, пытались оскорбить. Но где-то на третий год такой деятельности я понял, что для блогера хорошо любое упоминание и любой пиар, даже негативный. Я сейчас читаю книгу современного философа, экономиста и трейдера Нассима Николаса Талеба «Антихрупкость», согласно концепции которого это понятие (антихрупкость – авт.) это то, что при внешнем воздействии начинает только расти и развиваться. Блогерство – это как раз антихрупкая профессия: что бы о тебе не говорили, у тебя растет аудитория, растут подписчики, лайки, показатели, рекламодатели. Любая история, пусть и скандальная, всегда идет в плюс, если ты блогер. Ты – блогер, если сможешь обрасти толстой кожей и не обращать внимания на то, что о тебе говорят, потому что это всегда идет тебе на пользу».

Главное – не количество

Вообще литературу как бизнес он не рекомендует. На книгах, как он убедился на своем опыте, денег не заработаешь. Разве что на мелкие расходы, к примеру, билет из Алматы в Шымкент, привел он показательный аргумент. Проводимые презентации книги, признал блогер, тоже не ставят целью получение прибыли с продажи. «Поступает много запросов и просьб, люди хотят личного контакта, автографов, общения. Я понимаю, что сейчас популярность есть, а завтра может не быть, поэтому нужно ее использовать и встречаться с людьми», – пояснил он истинные мотивы.

К слову, сегодня у Рашева 130 тысяч подписчиков в Instagram и по 40 тысяч в Telegram и Facebook. Как он считает, для Казахстана, который не может равняться с Китаем и Россией ввиду гораздо меньшего количества населения, это достаточно высокий показатель. «Конечно, это не миллион, как у наших звезд шоу-бизнеса, – заметил Рашев. – И есть к чему стремиться. Но на самом деле передо мной не стоит задача достичь какого-то «потолка» подписчиков, максимально увеличить их число. Есть задача расширить интересную аудиторию. Пусть это будут 200 тысяч, но пусть это будут самые продвинутые и самые интеллектуальные 200 тысяч человек в стране».

На такие встречи, как утверждает блогер, как раз и приходит особо продвинутая образованная и интеллектуальная аудитория, общение с которой – очень приятное времяпровождение и взаимное удовольствие, заряжающие его положительными эмоциями. К слову, собравшаяся на встрече в Шымкенте молодежь не раз удивила его своими вопросами. К примеру, 16-летняя девушка поинтересовалась его мнением по поводу гедонизма и моногамии в Казахстане…

Пользуясь моментом, Рашев сделал комплимент Шымкенту: «Мне очень сильно нравится Шымкент, с каждым разом, когда я сюда приезжаю, все больше и больше. Потенциал Шымкента большой. Если он будет так же поступательно развиваться дальше, то в ближайшем будущем может стать самым крутым городом в Казахстане. По сравнению с Астаной вы выигрываете приятным теплым климатом. И если бы мне предложили эквивалентную работу в Астане или Шымкенте, я бы выбрал Шымкент по этой причине. А если сравнивать с Алматы, то здесь есть все то же самое – горы, еда, рестораны, развлечения и т.д. При этом у вас гораздо лучше экологическая обстановка, нет столь загрязненного воздуха. То есть в Шымкенте я вижу одни плюсы. Надеюсь, что у вас все получится, и скоро все туристы, приезжающие в Казахстан, в первую очередь будут стремиться попасть в Шымкент».

О мужественности, львах и боге

На не слишком корректный вопрос, делает ли он маникюр и педикюр, Рашев ответил отрицательно, попутно заметив, что не видит в этом ничего плохого. Более того, подобные вещи, по его мнению, не мешают мужественности. «Мужественность в классическом понимании уже не существует, – считает блогер. – Сейчас и мужчины, и женщины выглядят не так, как раньше. Самое главное проявление мужественности – это умение взять на себя ответственность за себя, за свою семью, за свою страну. И я надеюсь, что это качество в мужчинах никогда не исчезнет, несмотря на то, что они будут делать себе маникюр, завивать и красить волосы, одеваться по-другому. Это – внешние детали, которые не имеют какого-то особого значения».

При общении с публикой Рашев нередко выдавал довольно интересные афористичные фразы. Например: «Самые лучшие решения принимаются тогда, когда у тебя нет выбора». Или: «Мы рождены природой не для стен: долгосрочная цель человечества – освободить себя от офисных оков». Развивая последнюю мысль, он использовал образ двух типов львов: живущих в зоопарке и бегающих в природе. Первым, конечно, легче и комфортнее жить, но, как уверен Рашев, человечество всегда стремилось стать львом, который бегает в природе. Уйдя от офисной «клетки» и добившись определенной степени свободы, тем не менее, он не призывает следовать такому примеру и предлагает каждому самому выбрать свою роль. В целом, как он резонно заметил, нет универсальных ответов для всех, потому что все люди разные.

Задали Рашеву и один из знаменитых вопросов Владимира Познера, которыми он дополняет классический опросник Пруста: «Представ перед Богом, что Вы ему скажете?». «У меня есть вопросы не то что к Богу, а к устройству мироздания, – ответил Рашев. – Почему совершаются какие-то плохие вещи в мире, и никто за это не несет наказания и ответственности? И, наоборот, почему какие-то хорошие вещи не ценятся, почему хорошие люди умирают молодыми? Но, наверное, мне бы парировали: а что такое, по-твоему, хорошо и плохо? Может быть, моральные принципы мы придумали сами. А природа сама знает, как распоряжаться ресурсами, кого убивать, кого оставлять в живых. Это очень сложные философские вопросы…»

Как признался блогер, он не считает себя полностью самореализовавшейся личностью и хотел бы многое в себе изменить. А еще – посмотреть все страны мира. На сегодня он посетил всего 45 – «ничтожное», по его определению, количество. Разговор с подписчиками, за которым последовала автограф-сессия, завершился в типично рашевском стиле. Заявив о том, что он сейчас подумывает над тем, как превратить свою популярность, наработанную аудиторию в какой-то продукт, который можно будет потом продавать под своим именем, Ержан Рашев пообещал: «К концу этого года вы увидите кое-что под брендом «Ержан Рашев».

Лаура Копжасарова, фото автора