В Шымкенте признан виновным в умышленном убийстве и осужден к 9 годам лишения свободы 29-летний гражданин Китая Се Чжичен, передает NUR.KZ.

В ходе судебного следствия в СМУС Шымкента было установлено, что Чжичен работал по договору на одном из предприятий в Туркестанской области, где также трудилась еще бригада китайских рабочих.

Чжичен занимал своеобразный пост бригадира, и ежемесячно выдавал небольшие авансовые выплаты членам своей бригады на карманные расходы.

По показаниям подсудимого, деньги он передавал либо лично, либо оставлял их в тумбочке или на кровати соответствующего работника в рабочем общежитии.

11 мая один из рабочих начал предъявлять Чжичену претензии в том, что денег он не получил. В столовой между ними произошла ссора, переросшая в драку. Оппонент напал на бригадира и повалил его на пол.

Чжичен дотянулся до кухонного ножа, и нанес удар в пах противнику. Однако рана не остановила нападавшего. Он вновь набросился на Чжичена, после чего тот нанес еще три удара в ногу, а также в область груди оппонента.

Один из ударов пришелся в сердце пострадавшего и оказался смертельным. Об этом сообщил судья-координатор СМУС Шымкента Абинур Карабаев.

«Подсудимый полностью признал свою вину»,- отметил А. Карабаев.

Приговор пока не вступил в законную силу.